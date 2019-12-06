Где можно увидеть финансистов, бодро бегающих в шортах и майках по изумрудному газону? Например, на десятом турнире по мини-футболу, который прошел 23 ноября в спортивном комплексе академии «Спартака».

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Есть такое понятие, как мотивационный профиль. Это индивидуальный набор факторов, которые подвигают человека каждое утро идти на работу с удовольствием и быть там эффективным. Давайте выясним, как их вычислить.

Сам себе ресурс: как найти настоящую мотивацию в работе

Наталья Пронина Автор



Все статьи автора Сам себе ресурс: как найти настоящую мотивацию в работе

Есть такое понятие, как мотивационный профиль. Это индивидуальный набор факторов, которые подвигают человека каждое утро идти на работу с удовольствием и быть там эффективным. Давайте выясним, как их вычислить.

В этом нам помогут эксперты в области управления персоналом Шейла Ричи и Питер Мартин. Они выделили 12 основных потребностей сотрудника.

Высокая зарплата, бонусы и нефинансовые льготы. С течением времени наши траты растут, как и желание зарабатывать больше. Потребность в увеличении зарплаты может возникнуть также из-за появления долгов или новых семейных обстоятельств.

Хороший современный офис. Для многих людей комфортное рабочее пространство играет не последнюю роль, когда они решают, принять ли оффер или остаться на старом месте.

Структурирование работы и получение обратной связи. Все это снижает неопределенность и предполагает установление правил, которые важны для спокойного и четкого выполнения трудовых обязанностей.

Социальные связи. По работе нам зачастую приходится общаться с большим кругом коллег и партнеров. Кому-то из них достаточно демонстрировать дружелюбие, с кем-то имеет смысл налаживать более тесное взаимодействие. В данном случае речь именно о потребности в социальных связях, а не о хорошем или плохом отношении к окружающим.

Наличие свободного времени и гибкий график. За этой потребностью кроется желание уделять внимание чему-то еще помимо работы, будь то хобби или отношения. Для многих важно иметь возможность разграничить деловую и личную жизнь.

Признание достижений коллегами и начальством. Ведь зачастую человеку важно чувствовать собственную значимость и выстраивать позитивные социальные отношения.

Постановка и достижение амбициозных целей. Здесь подразумевается стремление быть самомотивированным, намечать и завоевывать сложные рубежи.

Влиятельность и власть. В стремлении к ним проявляется наша конкурентная напористость. Эта потребность предполагает обязательное сравнение себя с другими людьми и оказание влияния на окружающих.

Разнообразие, перемены и стимулирование. Все то, что помогает избегать офисной рутины, скуки, тоже бывает очень важным.

Креативность. Желание быть не просто винтиком, а творческой единицей, нетривиально подходить к решению задач. Причем идеи такого сотрудника не обязательно будут правильными, пригодными к внедрению.

Совершенствование и личностное развитие. Эта потребность свидетельствует о нацеленности человека на самостоятельность, независимость.

Интересная общественно-полезная работа. Возможность заниматься тем, что наполняет смыслом офисную жизнь человека.

Найти этот список в Интернете не составляет проблемы. Другое дело — правильно его использовать.

Например, моими главными мотиваторами являются потребность в разнообразии и свободный график. Именно поэтому большую часть своей профессиональной жизни я посвятила маркетингу и PR, где разнородность задач гарантирована. А пару лет назад поменяла сферу деятельности, выбрав путь полипрофессионала с гибким графиком. Я посвящаю часть времени проектам в области обучения и развития в крупной компании, занимаюсь частной тренинговой и коучинговой практикой, организую встречи «Литературной гостиной» в рамках делового женского клуба, веду эту авторскую рубрику на FP.

При этом у меня есть еще два фактора с высоким значением — материальное вознаграждение и комфортные условия труда. Но! В отличие от двух предыдущих, они не являются мотиваторами. Зато могут стать мощными демотиваторами, если разрыв между ожиданиями и реальностью в данном случае будет существенным.

Проверка себя с помощью приведенного выше списка дает возможность поднять уровень осознанности и скорректировать свою деятельность как на текущем месте работы, так и в будущем. Если не сможете разобраться самостоятельно или будете сомневаться в том, правильно ли интерпретируете результат, то попросите помочь коллег из отдела персонала или обратитесь к независимому карьерному консультанту, психологу, коучу.