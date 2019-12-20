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Канун Нового года — время построения планов на будущее. А что делать, если этому мешают проблемы со здоровьем, ограничивающие убеждения, привычные семейные сценарии? «Тупик», — скажет кто-то. «Вызов, дающий шанс начать новую жизнь», — возражу я.

Наталья Пронина Автор



Все статьи автора Сам себе ресурс: как изменить сценарий своей жизни

Канун Нового года — время построения планов на будущее. А что делать, если этому мешают проблемы со здоровьем, ограничивающие убеждения, привычные семейные сценарии? «Тупик», — скажет кто-то. «Вызов, дающий шанс начать новую жизнь», — возражу я.

Мэрилин Аткинсон в книге «Путь к изменению. Трансформационные метафоры» описывает такой случай. К ней на прием пришла женщина по имени Маргарет, у которой врачи обнаружили синдром Хантингтона. Своими симптомами этот недуг напоминает болезнь Альцгеймера. После того как он себя проявил, пациент обречен, однако никто не знает, когда именно мина замедленного действия сработает.

Аткинсон рассказала Маргарет про медитационную технику «линия времени» и предложила поработать с этим инструментом. Во время сессии клиентка будто проплывала над всей цепочкой произошедших с ней событий, обозревая свой путь от рождения до дальних горизонтов. Она увидела, как ее «линия времени» обрывается через пять лет.

Тогда коуч сказала примерно следующее: «Я поняла, что вы не верите, будто у вас есть выбор. Но с вашей болезнью неясно, когда проявятся симптомы. Это может случиться как очень рано, так и довольно поздно, после того как вы проживете долгую и счастливую жизнь. Что если дата начала болезни зависит от вашего выбора и вы можете ее назначить?»

Маргарет задумалась и шутливо ответила, что готова заболеть лет в сто. Коуч объяснила: наш бессознательный разум обладает невероятными возможностями, в том числе целительными. И предложила клиентке увеличить линию жизни: «Мысленно ухватитесь за один конец и тяните ее к возрасту 100 лет. Наблюдайте, как она все больше и больше растягивается». Маргарет с удивлением обнаружила, что действительно теперь видит длинную сияющую линию, стремящуюся к заветной отметке. Чтобы зафиксировать картинку, она мысленно закрепила ее липучкой.

Та сессия была единственной. С тех пор Аткинсон несколько раз встречала свою клиентку — выглядела она хорошо. И это лишь один из примеров реальных жизненных изменений, которых помогает достичь упомянутая техника.

Однажды я получила от своего клиента запрос на корректировку сценария жизни, обусловленного повторяющимся опытом женщин в этой семье. Вместо линии времени мы использовали другой образ — поездку в поезде. Каждая из его остановок соответствовала определенному этапу. Клиент перемещался по жизни между станциями через пять, десять, 20, 40 лет и должен был конструировать будущее по своему усмотрению.

Сегодня, спустя несколько месяцев после этой сессии, я продолжаю работать с клиентом и вижу у него серьезные изменения. Они происходят как на уровне мышления, так и на уровне жизненных событий.

Подобный прогресс — следствие особенностей нашей психики. Как только цель сформулирована и визуализирована, подсознание запускает процессы, влияющие на наши мысли, решения, поведение. Все направляется на достижение нужного результата. Часто мы даже не замечаем, как оказываемся в желанной точке «Б». Или нам кажется, что это совпадение, случайность, хотя на самом деле это итог нашей «внутренней работы».

Лучше проделывать описанное упражнение с опытным проводником, в роли которого может выступить психолог или коуч. А самое главное — нужны желание и готовность менять будущее. И конечно, должно быть осознание своей ответственности — понимание того, что жизнь может измениться не только у вас, но и у окружающих вас людей.