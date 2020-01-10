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Вот и наступил 2020-й. Весело встретили, злоуопотребили, разленились... В результате сил нет, а впереди целый год и планов громадье. Как жить, чтобы всегда ощущать высокий уровень энергии? Для этого нужно следовать нескольким правилам.

Сам себе ресурс: где взять силы в новом году

Наталья Пронина Автор



Все статьи автора Сам себе ресурс: где взять силы в новом году

Вот и наступил 2020-й. Весело встретили, злоуопотребили, разленились... В результате сил нет, а впереди целый год и планов громадье. Как жить, чтобы всегда ощущать высокий уровень энергии? Для этого нужно следовать нескольким правилам.

Управлять энергетическим процессом нам поможет формула профессора Московской школы управления «Сколково» Андрея Шишакова. Она звучит так: уровень энергии = источники энергии — ее поглотители — ее затратчики.

К источникам энергии относятся:

мечта;

воспоминания о хороших событиях нашей жизни;

вера;

понимание, что близкие нас любят и верят в нас;

успех и победы;

герои книг и фильмов, исторические личности, архетипы;

понимание собственной уникальности, вера в свою миссию;

путешествия, места силы;

музыка, живопись;

природа;

спорт.

Совет: найдите 30 минут времени и подумайте о том, что вас вдохновляет и придает сил. Запишите и запомните это, используйте, когда необходимо. А главное — никому не рассказывайте, иначе перестанет работать.

Поглотители энергии:

плохие воспоминания;

негативные оценочные суждения родителей, друзей, близких;

прямые и косвенные подтверждения низкой самооценки

ощущение себя неудачником;

предательство;

контакт с людьми, по отношению с которым сформированы эмоциональная зависимость или чувство вины;

воспоминания о личном или общественном поражении.

Совет: постоянно наблюдайте за тем, о чем вы думаете и как себя воспринимаете. Каждый раз, заметив демотивирующие мысли, скажите себе стоп и переключитесь на что-то другое (позитивное и конструктивное). Внимательно проанализируйте ваше окружение и завершите или существенно сократите общение с теми, кто забирает у вас энергию.

Затратчики энергии:



мода;

реклама;

вирусные, чужие ценности;

ожидания родственников и коллег;

вынужденные обязательства и обязанности;

чужие мечты.

Совет: учитесь отличать собственные мечты, желания и цели от чужих. Старайтесь понять, где то, что вам действительно нравится и интересно, а что навязывается социумом и средствами массовой информации.

И в завершение еще несколько рекомендаций:



ложитесь спать до 23:00 (с одиннадцати вечера до часу ночи вырабатывается «гормон молодости» мелатонин);

старайтесь, чтобы продолжительность сна была кратна полутора часам (именно за это время вы успеваете пройти все его стадии, включая глубокий сон). Желательно, чтобы в сумме вы спали не менее семи с половиной часов;

принимайте на постоянной основе рыбий жир, витамин С и кальций;

исключите алкоголь (хотя бы в будние дни);

замените кофе на качественный чай или травяные сборы.

старайтесь жить в экологически благополучных районах.

Жгите!