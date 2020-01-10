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Сам себе ресурс: где взять силы в новом году

Вот и наступил 2020-й. Весело встретили, злоуопотребили, разленились... В результате сил нет, а впереди целый год и планов громадье. Как жить, чтобы всегда ощущать высокий уровень энергии? Для этого нужно следовать нескольким правилам.

Управлять энергетическим процессом нам поможет формула профессора Московской школы управления «Сколково» Андрея Шишакова. Она звучит так: уровень энергии = источники энергии — ее поглотители — ее затратчики. 

К источникам энергии относятся:

точка2.pngмечта;
точка2.pngвоспоминания о хороших событиях нашей жизни;
точка2.pngвера;
точка2.pngпонимание, что близкие нас любят и верят в нас;
точка2.pngуспех и победы;
точка2.pngгерои книг и фильмов, исторические личности, архетипы;
точка2.pngпонимание собственной уникальности, вера в свою миссию;
точка2.pngпутешествия, места силы;
точка2.pngмузыка, живопись;
точка2.pngприрода;
точка2.pngспорт.

Совет: найдите 30 минут времени и подумайте о том, что вас вдохновляет и придает сил. Запишите и запомните это, используйте, когда необходимо. А главное — никому не рассказывайте, иначе перестанет работать.

Поглотители энергии:

точка2.pngплохие воспоминания;
точка2.pngнегативные оценочные суждения родителей, друзей, близких;
точка2.pngпрямые и косвенные подтверждения низкой самооценки
точка2.pngощущение себя неудачником;
точка2.pngпредательство;
точка2.pngконтакт с людьми, по отношению с которым сформированы эмоциональная зависимость или чувство вины;
точка2.pngвоспоминания о личном или общественном поражении.

Совет: постоянно наблюдайте за тем, о чем вы думаете и как себя воспринимаете. Каждый раз, заметив демотивирующие мысли, скажите себе стоп и переключитесь на что-то другое (позитивное и конструктивное). Внимательно проанализируйте ваше окружение и завершите или существенно сократите общение с теми, кто забирает у вас энергию.

Затратчики энергии:

точка2.pngмода;
точка2.pngреклама;
точка2.pngвирусные, чужие ценности;
точка2.pngожидания родственников и коллег;
точка2.pngвынужденные обязательства и обязанности;
точка2.pngчужие мечты.

Совет: учитесь отличать собственные мечты, желания и цели от чужих. Старайтесь понять, где то, что вам действительно нравится и интересно, а что навязывается социумом и средствами массовой информации. 

И в завершение еще несколько рекомендаций:

точка2.pngложитесь спать до 23:00 (с одиннадцати вечера до часу ночи вырабатывается «гормон молодости» мелатонин);
точка2.pngстарайтесь, чтобы продолжительность сна была кратна полутора часам (именно за это время вы успеваете пройти все его стадии, включая глубокий сон). Желательно, чтобы в сумме вы спали не менее семи с половиной часов;
точка2.pngпринимайте на постоянной основе рыбий жир, витамин С и кальций;
точка2.pngисключите алкоголь (хотя бы в будние дни);
точка2.pngзамените кофе на качественный чай или травяные сборы.
точка2.pngстарайтесь жить в экологически благополучных районах.

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