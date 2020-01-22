Время жать по полной! Итоги energy-марафона Альфа-Банка

Историк ювелирного искусства Наталья Филатова-Киетине рассказывает, почему минимализм в украшениях внезапно стал интересен модникам. А также советует, к каким маркам, работающим в этом сегменте, стоит присмотреться.

На конференциях с иностранными участниками обычно присутствует представитель незаметной, но важной профессии — переводчик-синхронист. Нам стала интересна «кухня» такой работы, и мы попросили рассказать о ней директора по маркетингу группы компаний «ЭГО Транслейтинг» Евгению Лукашевич.

В конце прошлого года сотрудники Альфа-Банка активно занимались спортом и постигали основы здорового питания под руководством опытных тренеров и звездного диетолога. Двухмесячный марафон завершился награждением самых стойких спортсменов.

В конце прошлого года сотрудники Альфа-Банка активно занимались спортом и постигали основы здорового питания под руководством опытных тренеров и звездного диетолога. Двухмесячный марафон завершился награждением самых стойких спортсменов.

Майкл Тач

Занятия фитнесом стали важной частью жизни трех тысяч участников корпоративного онлайн-конкурса Alfa Energy, проходившего в ноябре и декабре. На первом этапе каждый выбрал себе подходящий набор упражнений и режим питания. По уровню нагрузки и объему заданий участники были разделены на три программы. «Тонус» — самый легкий упражнения, направленные на поддержание организма в форме, «Энергия» — программа для тех, кто знаком со спортом, но хочет по-настоящему подружиться с ним, а «Вызов» — комплекс с серьезной нагрузкой для тех, кто уверен в себе.

Участники выполняли берпи, все виды планок и отжиманий, тренировались с утяжелителями и постоянно увеличивали интенсивность и нагрузку. Ежедневно сотрудники банка уделяли как минимум 30 минут тренировкам, которые вели специалисты в режиме онлайн. В конце каждой недели участники сдавали экзамены и получали за это баллы. А финал конкурса выявил самых стойких, креативных и отважных. Всего же за два месяца сотрудники банка оставили под новостями о energy-марафоне почти 47 000 комментариев и поставили 37 000 лайков.

Диетолог Елена Тихомирова

В поддержку этого спортивного марафона члены правления банка — директор розничного бизнеса Майкл Тач, директор по информационным технологиям Сергей Поляков, а также глава операционного департамента Дмитрий Фролов приняли участие в специальной фотосессии. Мотивирующие баннеры с фото топов были размещены на внутреннем сайте Альфа-Банка и портале проекта Alfa Energy. В «Телеграме» появились стикеры с изображениями лидеров и лозунгами «Не рассуждай — действуй!», «Время жать по полной!» и «Покодил — потренил!» и др.

Кроме того, директор розничного бизнеса Майкл Тач объявил отдельное состязание на количество «обратных» отжиманий. Победитель #MichaelChallenge выполнил целых 158 повторений упражнения и выиграл стильные наушники.







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Сергей Поляков

Сотрудники банка активно рассказывали о своих достижениях в соцсетях, записывали и публиковали смешные видео — например, как они отжимаются на морозе, делают махи ногами на крыше машины или приседают в ожидании зеленого сигнала светофора.

В индивидуальном зачете оказалось двое явных лидеров конкурса — Екатерина Тугас и Алексей Корзун. Они выкладывались по полной: с честью проходили испытания, слушали тематические вебинары, активно общались в чате. Но победителя все-таки предстояло выбрать одного, и для его определения на помощь пришел рандомайзер. Главные призы — завтрак с главным управляющим директором банка Владимиром Верхошинским и годовой абонемент в фитнес-клуб — достались Алексею Корзуну. Екатерину Тугас тоже ждал приятный подарок — набор брендированной спортивной атрибутики.

В групповом рейтинге третье место заняла команда FMA. Обладатели «бронзы» получили 20 000 рублей на корпоративное мероприятие. На вторую строчку вышла сборная «FAT Контроль» — ее членам на праздник было выделено 50 000 рублей.







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Ну а первое место заняли ребята из команды «Альфа-самец и Ко» — теперь они могут собраться и отметить свою победу, потратив на это 150 000 рублей от банка.

Были предусмотрены и специальные номинации. На звание «Короля социальных сетей» претендентов набралось много, поэтому «короновали» сразу двоих счастливчиков. Сергей Журавлев и Юлия Шаруненко приняли участие во всех восьми спортивных этапах состязания, а их публикации члены жюри сочли самыми оригинальными и увлекательными.

Приз за самое необычное место для экзамена получила Мария Протченко — фоном для ее последнего испытания стали... истребители! В категории «Суперорганизатор» лучше всех оказалась Ксения Рубченкова, сумевшая записать видео с 17 коллегами. Награды «За видимый результат» получили Владимир Сапега и Дмитрий Карпов, а в качестве «Ранней пташки» победила Екатерина Шацких. Она затратила наименьшее время на прохождение всех экзаменов и ни разу не отправлялась на пересдачу.

Главный тренер Alfa Energy Стас Картавый

Наконец, победа в особой «секретной» номинации досталась Антону Анциферову. Его конструктивные замечания на протяжении всего сезона помогали делать Alfa Energy лучше.

Мы же поздравляем участников и призеров с успешным окончанием марафона и желаем дерзких вызовов и будущих побед!