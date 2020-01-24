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Все мы обладаем множеством талантов, которые по-разному проявляются в каждой из наших социальных ролей. Чем лучше вы осознаете свою гениальность, тем успешнее будете в любой сфере жизни.

Сам себе ресурс: как определить, в чем вы гениальны

Наталья Пронина Автор



Все статьи автора Сам себе ресурс: как определить, в чем вы гениальны

Все мы обладаем множеством талантов, которые по-разному проявляются в каждой из наших социальных ролей. Чем лучше вы осознаете свою гениальность, тем успешнее будете в любой сфере жизни.

Какие роли мы играем чаще всего? В семье это жена, муж, отец, мать, ребенок и так далее. В профессиональной сфере — специалист, руководитель, подчиненный, собственник. В общественной жизни бывают роли волонтера, депутата, старосты и многие другие. В каждой из этих идентичностей мы проявляем себя по-разному. Но всегда действуем эффективнее, если находим «стержень» — то, в чем лучше всего выражается наша гениальность.

Далеко не все понимают, каковы их «особенности», «фишки», «уникальные торговые преимущества» — называйте как хотите. Поэтому свои таланты можно и нужно целенаправленно исследовать.

Для этого вам понадобится умеющий слушать и слышать партнер, которому вы доверяете. Идеально, если им будет коуч или психолог. Но если среди ваших друзей есть просто внимательные и прокачанные в области саморазвития люди, то можете выполнить описанное ниже упражнение с ними. Вам понадобятся 30—60 минут времени и тихое комфортное помещение, где вас никто не побеспокоит.

Для наглядности рассмотрим конкретный пример с ролью наставника. При выполнении упражнения вы можете заменить ее на любую другую.

Этап 1: подготовка

Партнер задает вам следующие вопросы:

Чем вы хороши как наставник?

Что в этой ипостаси приносит вам радость?

Что люди ищут в вас как наставнике?

Чем наставничество привлекло вас?

Из всех обязанностей наставника какие вы выбрали бы для себя?

Отвечайте на вопросы максимально искренне и подробно, повышая таким образом свою осознанность в рассматриваемой роли.

Этап 2: визуализация

Вы садитесь максимально удобно, закрываете глаза и расслабляетесь. Ваш партнер медленно и негромко проговаривает примерно следующий текст.

«Представьте себя в горах, среди альпийских лугов. Над вами голубое небо. По нему плывут пушистые облака. Ярко светит солнце.

Внизу в долине вы видите небольшой городок и начинаете медленно к нему спускаться, наслаждаясь прогулкой, вдыхая запах разнотравья и слушая птичий гомон.

Перед вами красивое шале. Вы звоните в дверной колокольчик и входите. Оказываетесь в просторной прихожей, из которой в другие помещения дома ведут несколько дверей. Одна из них — красивая, красная — привлекает ваше внимание.

Вы открываете ее и оказываетесь на кухне, посередине которой стоит большой деревянный стол. На нем ваза с розами и корзина с фруктами. Вы наклоняетесь к цветам и ощущаете их нежный маслянистый теплый запах. Затем протягиваете руку к фруктам и берете персик, чувствуете бархатистую нежность его кожицы. Неожиданно и очень громко настенные часы с кукушкой отбивают двенадцать ударов. Затем вы берете лимон, разрезаете его и кладете дольку на язык, ощущая свежий сочный кислый вкус.

Вдруг ваше внимание привлекает непонятный шум в углу. Вы поворачиваетесь и видите там большую коробку. Подходите и открываете ее. К вашему величайшему удивлению, оттуда на вас смотрит маленький жирафчик. Он что-то тихо говорит, и вы наклоняетесь, чтобы его расслышать. Как только жирафчик произносит последнее слово, предназначенное исключительно вам, вы обнаруживаете себя в маленькой потайной пустой комнате, где видите нечто. Рассмотрите это внимательно, чтобы потом суметь о нем рассказать».

Упражнение на визуализацию закончено. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, а затем, когда будете готовы, открывайте глаза.

Этап 3: результат

Ваш партнер задает следующую серию вопросов.

Какая картина или символ к вам пришли?

Как бы вы могли понять и интерпретировать увиденное?

Какая аффирмация у вас родилась?

Что отчетливо выделялось на первом этапе упражнения, до визуализации?

Почувствуйте свою ясную цель в качестве наставника. Как она ощущается?

Из этого чувства как бы вы сформулировали свою особенность, гениальность?

Удачи в ваших поисках!