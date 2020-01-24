Сам себе ресурс: как определить, в чем вы гениальны

Все мы обладаем множеством талантов, которые по-разному проявляются в каждой из наших социальных ролей. Чем лучше вы осознаете свою гениальность, тем успешнее будете в любой сфере жизни.
Какие роли мы играем чаще всего? В семье это жена, муж, отец, мать, ребенок и так далее. В профессиональной сфере — специалист, руководитель, подчиненный, собственник. В общественной жизни бывают роли волонтера, депутата, старосты и многие другие. В каждой из этих идентичностей мы проявляем себя по-разному. Но всегда действуем эффективнее, если находим «стержень» — то, в чем лучше всего выражается наша гениальность.
Далеко не все понимают, каковы их «особенности», «фишки», «уникальные торговые преимущества» — называйте как хотите. Поэтому свои таланты можно и нужно целенаправленно исследовать.
Для этого вам понадобится умеющий слушать и слышать партнер, которому вы доверяете. Идеально, если им будет коуч или психолог. Но если среди ваших друзей есть просто внимательные и прокачанные в области саморазвития люди, то можете выполнить описанное ниже упражнение с ними. Вам понадобятся 30—60 минут времени и тихое комфортное помещение, где вас никто не побеспокоит.
Для наглядности рассмотрим конкретный пример с ролью наставника. При выполнении упражнения вы можете заменить ее на любую другую.
Этап 1: подготовка
Партнер задает вам следующие вопросы:
Чем вы хороши как наставник?
Что в этой ипостаси приносит вам радость?
Что люди ищут в вас как наставнике?
Чем наставничество привлекло вас?
Из всех обязанностей наставника какие вы выбрали бы для себя?
Отвечайте на вопросы максимально искренне и подробно, повышая таким образом свою осознанность в рассматриваемой роли.
Этап 2: визуализация
Вы садитесь максимально удобно, закрываете глаза и расслабляетесь. Ваш партнер медленно и негромко проговаривает примерно следующий текст.
«Представьте себя в горах, среди альпийских лугов. Над вами голубое небо. По нему плывут пушистые облака. Ярко светит солнце.
Внизу в долине вы видите небольшой городок и начинаете медленно к нему спускаться, наслаждаясь прогулкой, вдыхая запах разнотравья и слушая птичий гомон.
Перед вами красивое шале. Вы звоните в дверной колокольчик и входите. Оказываетесь в просторной прихожей, из которой в другие помещения дома ведут несколько дверей. Одна из них — красивая, красная — привлекает ваше внимание.
Вы открываете ее и оказываетесь на кухне, посередине которой стоит большой деревянный стол. На нем ваза с розами и корзина с фруктами. Вы наклоняетесь к цветам и ощущаете их нежный маслянистый теплый запах. Затем протягиваете руку к фруктам и берете персик, чувствуете бархатистую нежность его кожицы. Неожиданно и очень громко настенные часы с кукушкой отбивают двенадцать ударов. Затем вы берете лимон, разрезаете его и кладете дольку на язык, ощущая свежий сочный кислый вкус.
Вдруг ваше внимание привлекает непонятный шум в углу. Вы поворачиваетесь и видите там большую коробку. Подходите и открываете ее. К вашему величайшему удивлению, оттуда на вас смотрит маленький жирафчик. Он что-то тихо говорит, и вы наклоняетесь, чтобы его расслышать. Как только жирафчик произносит последнее слово, предназначенное исключительно вам, вы обнаруживаете себя в маленькой потайной пустой комнате, где видите нечто. Рассмотрите это внимательно, чтобы потом суметь о нем рассказать».
Упражнение на визуализацию закончено. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, а затем, когда будете готовы, открывайте глаза.
Этап 3: результат
Ваш партнер задает следующую серию вопросов.
Какая картина или символ к вам пришли?
Как бы вы могли понять и интерпретировать увиденное?
Какая аффирмация у вас родилась?
Что отчетливо выделялось на первом этапе упражнения, до визуализации?
Почувствуйте свою ясную цель в качестве наставника. Как она ощущается?
Из этого чувства как бы вы сформулировали свою особенность, гениальность?
Удачи в ваших поисках!
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24 Янв 2020 Здоровье