 
 
 
 
 
  
 
Наталья Пронина

Автор

Все статьи автора

Сам себе ресурс: как повысить осознанность

Уверена, что 80% поступков людей носят автоматический характер. Мы действуем, повинуясь привычкам, даже когда они перестают быть актуальными. Проанализировав ситуацию и отбросив лишнее, можно освободить энергию для того, что по-настоящему важно.

Самый простой способ понять, какие наши каждодневные действия имеют смысл, — выставить таймер в телефоне и каждый час в течение одного дня устраивать «минуту осознанности». В эти 60 секунд просто задумайтесь о том, что и с какой целью вы делаете в данный конкретный момент. Вы удивитесь, как много вещей выполняются по инерции.

Как только вы обнаружите среди привычек «пустышку», задайте себе вопрос: что изменится, если вы от нее откажетесь? И если негативных последствий для вашего настоящего и будущего не предвидится — смело делайте этот шаг. Наполните освободившееся время чем-то более полезным, имеющим смысл. Спросите себя: «Чем действительно нужным я могу сейчас заняться?»

Есть еще один работающий способ сделать свою жизнь более осознанной и эффективной. Находите 20—30 минут в неделю, чтобы честно ответить на следующие вопросы.

точка2.pngЗа какую свою жизненную историю я цепко держусь?

точка2.pngЧто бы я попробовал прямо сейчас, если бы знал, что не могу потерпеть неудачу?

точка2.pngЧто я попытаюсь себе доказать?

точка2.pngКакая моя деятельность приносит мне радость и восторг?

точка2.pngЗа что в жизни я более всего благодарен?

точка2.pngЧего я действительно хочу?

точка2.pngКогда я думаю о своей цели, что я чувствую? Как эта цель согласуется с моими приоритетами и образом жизни?

точка2.pngКакие действия для достижения текущей цели повлияют на других людей в моей жизни?

точка2.pngЧто меня тянет назад?

точка2.pngКакие три вещи приведут к наибольшим изменениям в моей жизни?

Только проговоренное или написанное формирует осознанность и, как следствие, приводит к действиям для достижения желаемого результата. 

Эффект от подобных упражнений подобен генеральной уборке, когда хозяйка находит время заглянуть в самые дальние темные и пыльные углы. После этого дом становится светлее и просторнее, а главное — в нем легче дышать.

Вы можете задать вопросы автору материала по электронной почте

Читайте также
Новости партнеров
Новости о персонах
и компаниях финансового сектора
Персоны/Компании
    Всего 2385 персон/ 358 компаний
Мы на facebook
Читайте нас в Яндекс Дзен
zen
Топ 5 За месяц За неделю

2020 © Finparty
Использование материалов Finparty.ru разрешено только при наличии активной ссылки на источник.
ООО «Информационное агентство Банки.ру».
Карта сайта
Карта тегов
Дизайн — «Липка и друзья», 2015