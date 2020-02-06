В ночь с 9 на 10 февраля все мы будет держать кулаки за любимые картины, которые претендуют на премию «Оскар». Ну а пока мы решили представить, кто из российских финансистов мог бы в них сыграть. Веселой вам пятницы!

24 января Альфа-Банк открыл корпоративную образовательную площадку, где обещает учить сотрудников не тому и не так, как все. Мы прогулялись по «Альфа-Академии» и узнали, как здесь все устроено.

Уверена, что 80% поступков людей носят автоматический характер. Мы действуем, повинуясь привычкам, даже когда они перестают быть актуальными. Проанализировав ситуацию и отбросив лишнее, можно освободить энергию для того, что по-настоящему важно.

Сам себе ресурс: как повысить осознанность

Уверена, что 80% поступков людей носят автоматический характер. Мы действуем, повинуясь привычкам, даже когда они перестают быть актуальными. Проанализировав ситуацию и отбросив лишнее, можно освободить энергию для того, что по-настоящему важно.

Самый простой способ понять, какие наши каждодневные действия имеют смысл, — выставить таймер в телефоне и каждый час в течение одного дня устраивать «минуту осознанности». В эти 60 секунд просто задумайтесь о том, что и с какой целью вы делаете в данный конкретный момент. Вы удивитесь, как много вещей выполняются по инерции.

Как только вы обнаружите среди привычек «пустышку», задайте себе вопрос: что изменится, если вы от нее откажетесь? И если негативных последствий для вашего настоящего и будущего не предвидится — смело делайте этот шаг. Наполните освободившееся время чем-то более полезным, имеющим смысл. Спросите себя: «Чем действительно нужным я могу сейчас заняться?»

Есть еще один работающий способ сделать свою жизнь более осознанной и эффективной. Находите 20—30 минут в неделю, чтобы честно ответить на следующие вопросы.

За какую свою жизненную историю я цепко держусь?

Что бы я попробовал прямо сейчас, если бы знал, что не могу потерпеть неудачу?

Что я попытаюсь себе доказать?

Какая моя деятельность приносит мне радость и восторг?

За что в жизни я более всего благодарен?

Чего я действительно хочу?

Когда я думаю о своей цели, что я чувствую? Как эта цель согласуется с моими приоритетами и образом жизни?

Какие действия для достижения текущей цели повлияют на других людей в моей жизни?

Что меня тянет назад?

Какие три вещи приведут к наибольшим изменениям в моей жизни?

Только проговоренное или написанное формирует осознанность и, как следствие, приводит к действиям для достижения желаемого результата.

Эффект от подобных упражнений подобен генеральной уборке, когда хозяйка находит время заглянуть в самые дальние темные и пыльные углы. После этого дом становится светлее и просторнее, а главное — в нем легче дышать.