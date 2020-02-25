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Владея технологией, можно достичь успеха в любом деле. Переговоры, дебаты, спор — не исключение. Вот пять принципов сильной аргументации, которые помогут вам выходить из них победителем. Изучайте, практикуйте, убеждайте!

Сам себе ресурс: как победить в любом споре

Наталья Пронина Автор



Все статьи автора Сам себе ресурс: как победить в любом споре

Владея технологией, можно достичь успеха в любом деле. Переговоры, дебаты, спор — не исключение. Вот пять принципов сильной аргументации, которые помогут вам выходить из них победителем. Изучайте, практикуйте, убеждайте!

Уменьшайте

Последние серьезные коммуникативные исследования в один голос говорят о «клиповом мышлении» и «твиттеризации» людей. Порядка 80% россиян читают новости по заголовкам. Держите это в голове, аргументируя свою позицию.

Еще недавно непреложным считался принцип «магического числа семь плюс-минус два», который вывел американский ученый, психолог Джордж Миллер. Он утверждал, что человек в состоянии сохранять в краткосрочной памяти именно столько элементов. Принцип применим ко множеству вещей: количеству аргументов в споре, заданных вопросов, слов в заголовке или во всем сообщении и так далее. Но сегодня смело можно руководствоваться другим правилом: аргументов в пользу вашего тезиса должно быть не больше пяти. А если есть возможность, ограничьтесь тремя.

И конечно, очень важно, чтобы сами аргументы были сформулированы кратко и четко.

«Сепарируйте»

Сделать это можно с помощью следующих приемов:

нумерации (первое, второе, третье; во-первых, во-вторых, в-третьих);

синтаксических переходов (например: «Этот вопрос обсудили, теперь перейдем к завершающему пункту»);

резюмирования каждого аргумента через исходный тезис, так как именно его нам и нужно доказать (тут на нас работает принцип многократного повторения).

Структурируйте

Композиция любой речи должна выглядеть следующим образом: начало — основная часть — окончание.

Обязательно анонсируйте в начале речи тезис. Пример: «Сегодня на повестке дня сложный вопрос, а именно…»

В конце обязательно резюмируйте сказанное. Например: «Теперь давайте подведем итоги...»

Воздействуйте не только на логику, но и на эмоции

Это особенно важно при работе с такими аудиториями, как детская, юношеская или пожилая, а также с людьми, которые обладают низким уровнем критического мышления.

Скажем, если вы баллотируетесь в депутаты и говорите о благоустройстве округа, то приводите не просто факты о количестве новых зон отдыха и детских площадок. Упомяните о том, как здорово будет гулять на них с внуками, играть с ними, смеяться, а потом всем вместе смотреть фотографии и вспоминать эти чудесные мгновения, ощущая невероятную близость поколений.

Обращайтесь к тому, что людям по-настоящему важно

Стремитесь, чтобы один из ваших аргументов опирался на такие универсальные ценности, как здоровье, деньги или безопасность. Другой — на личностные блага: статус, комфорт, удовольствия и прочее. Третий — на социально ожидаемые вещи. Также не забывайте о выгодах и потребностях своей аудитории.

В общем, аргументируйте и побеждайте!