Сфера филантропии одной из первых страдает от экономических неурядиц и перехода людей в режим самоизоляции. О том, как продолжать совершать добрые дела и почему это важно именно сегодня, рассказали в фонде «Друзья».

Редакция Finparty



Все статьи автора Как богатейшие люди мира пытаются спастись от коронавируса

Готовясь к режиму самоизоляции, владельцы состояний нанимают личных медиков и покупают места в подземных убежищах, пишет The Guardian.

Как и самые обычные люди по всему миру, сверхбогатые тоже принимают меры для защиты от набирающей силу пандемии. Только их планы спасения простираются намного дальше приобретения антисептиков для рук или модных телеприставок.

Владельцы состояний арендуют частные самолеты, чтобы отправиться подальше от наиболее неблагополучных в эпидемиологическом отношении стран или укрыться в бункерах, построенных для защиты от стихийных бедствий. Очевидно, многие везут с собой медперсонал на случай, если инфекция все же доберется и туда. Еще богатые осаждают частные клиники, требуя проведения индивидуальных тестов на коронавирус.

Во избежание избыточной нагрузки на лаборатории Национальная служба здравоохранения Великобритании приняла решение проверять только тех, кто находится в зоне повышенного риска. То есть людей, контактировавших с зараженными или побывавших в странах из списка опасных.

Между тем, например, в одну из самых известных лондонских клиник Harley Street состоятельные клиенты часто обращаются именно с желанием платно сдать анализы на COVID-19. «К сожалению, мы не можем пойти навстречу в этом вопросе — по распоряжению Национальной службы здравоохранения все тесты должны проводиться централизованно», — говорит исполнительный директор медучреждения Марк Али.

По словам другого сотрудника, пожелавшего остаться неизвестным, клиника помогла некоторым обеспокоенным клиентам пройти тестирование в других странах или организовать отправку биоматериала в лаборатории за рубежом.

Как отмечает Али, пациенты упрашивают сделать им прививку против коронавируса, хотя ученые заявили, что на разработку вакцины уйдет не менее года. «Вспышка эпидемии, безусловно, посеяла панику, — констатирует он. — Мы провели много вакцинаций против обычного гриппа и проконсультировали каждого, кто хотел подробно обсудить свое здоровье и образ жизни».

Также встревоженным миллионерам клиника предлагает сделать инъекции для укрепления иммунитета, в которые входят витамин C, комплекс c витамином B12, глутатион, цинк и аминокислота, в том числе аргинин, таурин, лизин, цитруллин. «У 90% взрослых имеется дефицит витаминов, а внутривенное введение обеспечивает оптимальную доставку полезных веществ в клетки организма», — объясняет Али. Курс стоит 350 фунтов стерлингов.

Миллиардер Кен Лангон, сооснователь сети магазинов товаров для дома Home Depot, определенно знал, куда обратиться за консультацией в связи со вспышкой пандемии. Первым делом он позвонил специалистам больницы Langone Health в Нью-Йорке, которая ему принадлежит и даже названа в его честь. «Люди, гораздо лучше меня разбирающиеся в болезнях, объяснили, что сейчас коронавирус — это как тяжелый грипп», — сказал 84-летний бизнесмен агентству Bloomberg.

Кен Лангон

Из-за пандемии резко вырос спрос на полеты частными джетами. По словам гендиректора чартерного оператора PrivateFly Адама Твиделла, в последнее время в компанию поступает множество заказов от богатых людей, желающих эвакуироваться из стран с повышенным риском заражения.

«Многие из них либо в возрасте, либо имеют проблемы со здоровьем, которые заставляют опасаться контактов с большими количеством пассажиров на обычных рейсах, — рассказывает Твиделл. — Так, недавно на нашем джете несколько человек вернулись с юга Франции в Лондон, и у одного из них был ослабленный иммунитет».

По словам главы компании, некоторые состоятельные люди организовали перелеты за рубеж из Великобритании и других европейских стран, готовясь к возможному введению в них общенационального карантина по примеру Италии.

В консьерж-службе Quintessentially сообщили, что клиенты, которые не могут позволить себе джет, активнее пользуются VIP-сервисами аэропортов для снижения риска заражения. Речь идет не об обычных бизнес-залах, а о предоставлении отдельной комнаты ожидания, прохождении в частном порядке регистрации, таможенного контроля и прочих процедур. Можно попросить и о том, чтобы в рукаве к самолету не было других путешественников.

Также один из клиентов Quintessentially превратил свой дом в нечто вроде военного бункера. Он стал отказывать в приеме всем, кто не может предоставить подробные отчеты о своих передвижениях и контактах.

На фоне пандемии американская Vivos Group, создающая подземные укрытия от стихийных бедствий и катастроф, столкнулась с ростом спроса на свои услуги. По словам основателя компании Роберта Вичино, в штате Индиана она переоборудовала бункер времен холодной войны в убежище для 80 человек, а в Южной Дакоте предлагает желающим места в 575 бетонных сооружениях заброшенного склада боеприпасов времен Второй мировой.

Роберт Вичино