Сам себе ресурс: как войти в поток

Finparty продолжает серию публикаций «Моя родословная». Сегодня руководитель отдела разработки и сопровождения информационных систем казначейства и депозитария Ситибанка рассказывает о своем дедушке Юрии Баулине. Он был частью легендарной команды ЦСКА и тем человеком, благодаря которому большой хоккей пришел в Казахстан и Австрию.

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Наверняка многие из вас знакомы с понятием «потока», которое ввел в обращение американский психолог Михай Чиксентмихайи. Нахождение в этом состоянии кардинально повышает эффективность любой нашей деятельности и удовлетворение от нее.

Наверняка многие из вас знакомы с понятием «потока», которое ввел в обращение американский психолог Михай Чиксентмихайи. Нахождение в этом состоянии кардинально повышает эффективность любой нашей деятельности и удовлетворение от нее.

Большинство из нас не умеют попадать в такое состояние осознанно. Но испытав его, затем с восторгом вспоминают, «как было здорово». А ведь можно научиться входить в поток, когда вам это нужно — например, чтобы решить сложную рабочую задачу.

Вот что для этого необходимо сделать.

1. Вспомните пару ситуаций, когда, по ощущениям, вы находились в состоянии потока. Чиксентмихайи характеризует его следующим образом:

ясные цели;

высокая концентрация на деятельности, которой вы заняты;

искаженное восприятие времени (оно либо «пролетает», либо «еле движется»);

прямая и незамедлительная обратная связь (успехи и неудачи в процессе деятельности очевидны);

равновесие между уровнем ваших способностей и сложностью задания;

ощущение полного контроля над ситуацией или выполняемой работой;

деятельность сама по себе воспринимается как награда и осуществляется без усилий.

2. Внимательно проанализируйте обстановку и другие обстоятельства, сопровождавшие такие ситуации. Для этого ответьте себе на несколько вопросов.

Чем я был занят?

Где это происходило?

Кто и что меня окружали?

Как я себя чувствовал?

Какие мысли меня посещали?

3. Теперь заякорите в своем сознании состояние потока. Подберите образ или слово, которые максимально точно и ярко с ним ассоциируются.

4. В момент, когда вам потребуется вызвать это высокоресурсное состояние, вспомните свой якорь.

Приведу пример из собственной жизни. Весной 2018-го я всерьез задумалась о смене профессии: маркетинг, каким я его любила и знала, к тому времени практически перестал существовать. Я спросила себя, что больше всего хочу делать, в чем разбираюсь, и поняла, что это психология и саморазвитие. Так начался мой путь в новый мир. Пару месяцев я настраивалась, обдумывала различные идеи и пыталась обсудить их с компетентными и умными людьми. Дело двигалось с трудом. И вот 7 августа, в мой день рождения, который я с друзьями отмечала в загородном отеле «Болотов Дача», возникло ощущение, что Вселенная меня услышала.

На те дни был плохой прогноз погоды. Дожди и в самом деле случались, но очень короткие и только в моменты, когда мы уже заходили в помещение или в автомобиль либо возвращались в отель. Все остальное время светило солнце, было какое-то невероятное небо в безумных облаках. Я помню его до сих пор, и это мой якорь... Потому что после моего возвращения события с переходом в новую профессию стали развиваться с невероятной быстротой и легкостью. Причем часто я принимала совершенно неожиданные решения, которые привели меня туда, где я сейчас и где счастлива.

Со мной связались все, чьи звонки я ждала неделями, ко мне притянулись нужная информация и встречи. В октябре я пошла получать третье высшее образование, хотя изначально собиралась заняться этим минимум через пару лет. Почти сразу появились клиенты, потом авторская колонка на Finparty, а затем и работа в корпоративном университете крупной компании.Теперь, когда мне нужно войти в поток, я вспоминаю то удивительное небо и облака над Болотовым.

Добавлю, что приведенное выше упражнение эффективнее выполнять в паре с коучем или психологом. Но если такой возможности нет, можете постараться сделать его самостоятельно.

Счастливого плавания!