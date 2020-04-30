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Работа из дома для многих превратилась из мечты в кошмар 24 х 7. Профессиональных задач стало больше, а времени на них из-за массы отвлекающих факторов — сильно меньше. Как следствие — нет сил ни физических, ни моральных. Что делать?

Сам себе ресурс: как избежать синдрома выгорания на удаленке

Наталья Пронина Автор



Все статьи автора Сам себе ресурс: как избежать синдрома выгорания на удаленке

Работа из дома для многих превратилась из мечты в кошмар 24 х 7. Профессиональных задач стало больше, а времени на них из-за массы отвлекающих факторов — сильно меньше. Как следствие — нет сил ни физических, ни моральных. Что делать?

Во-первых, составьте себе на этот период четкий распорядок дня и строго ему следуйте. Он будет вашей главной опорой.

Вот ключевые правила.

Вставайте и ложитесь в одно и то же время. Идеально — в 7:00 и 23:00 соответственно.

Начинайте утро с физической активности: это могут быть суставная гимнастика, обычная зарядка, йога и так далее.

Принимайте душ и переодевайтесь в удобную одежду, но не в ту, в которой привыкли ходить дома. Помните, что вы на работе.

Готовьте сами, а не заказывайте доставку. Домашняя еда более здоровая и дешевая. Кроме того, создание интересных блюд может стать для вас новым хобби, а то и профессией. Или, как в случае со мной, даст возможность расслабиться и помедитировать.

Ешьте в одно и то же время. Не пропускайте приемы пищи, но уменьшите калорийность и размеры порций.

Сократите, а лучше исключите просмотр обычных телеканалов. Используйте освободившееся время для чтения художественной или специализированной литературы, просмотра образовательных программ, прохождения онлайн-обучения.

Завершайте день медитацией, разговором с близкими, теплой ванной или чтением.

Во-вторых, следуйте нескольким простым советам, которые помогут эффективно работать и при этом сохранять ресурсное состояние на протяжении всего дня.

Делайте трех-пятиминутные перерывы в работе каждые час — полтора. Займитесь в это время чем-то простым и «экологичным»: пройдитесь по дому, полейте цветы, выпейте чашку чая, глядя в окно, или позвоните родителям.

Пейте много воды.

Познакомьтесь в Интернете с основами ароматерапии и используйте ее себе во благо. С помощью аромалампы наполняйте пространство бодрящими запахами на время работы и успокаивающими перед сном.

Постоянно задавайте себе вопросы: зачем я это делаю? Приближаюсь ли к своей цели? Как сделать это по-другому?

В-третьих, придайте смысл своей жизни. Сейчас идеальное время для того, чтобы разобраться в себе, понять, тем ли вы заняты, там ли живете и с тем ли человеком. Какими будут ваши потери и приобретения, если что-то измените? Как это повлияет на жизнь окружающих людей? Ответы могут ошеломить. Тут главное — не принимать поспешных решений. Но точно стоит задуматься и наметить векторы на будущее — куда, зачем, когда?

Ставьте цели: на неделю, месяц, год, пять лет. Наметьте план и начинайте его реализовывать уже сегодня. Важно, чтобы ваши цели были максимально конкретными и измеримыми, амбициозными, но при этом реалистичными. И тогда каждый шаг на пути к их достижению будет приносить удовлетворение и радость. А еще — дарить тот самый смысл жизни.

В-четвертых, вспомните, что вы любили делать в детстве, и верните это в свою текущую действительность в качестве хобби или новой профессии. Ведь жизнь — это удовольствие, а значит, нужно делать то, что приносит радость.

Время обрести себя и стать счастливыми. Сейчас или никогда.