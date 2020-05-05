Валерий Вечорко: «На войне как на войне»

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До многих граждан врачи не могут достучаться — люди не верят, что вирус COVID-19 опасен. Каждого в реанимацию не позовешь, чтобы он все увидел своими глазами. Но мы попробуем, дав слово Валерию Вечорко — главному врачу городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова. С ним побеседовала Елена Женина.

До многих граждан врачи не могут достучаться — люди не верят, что вирус COVID-19 опасен. Каждого в реанимацию не позовешь, чтобы он все увидел своими глазами. Но мы попробуем, дав слово Валерию Вечорко — главному врачу городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова. С ним побеседовала Елена Женина.

Елена Женина

— Хватает ли сейчас врачей в больнице? Не остаются ли без внимания люди, которые поступают с другими заболеваниями, помимо COVID?

— На войне как на войне — наша работа организована максимально четко. Каждый на своем месте и знает, за что отвечает. Разработаны и утверждены регламенты деятельности больницы в новых условиях, определена маршрутизация персонала, строго зонированы помещения. «Чистая зона» отделена от «грязной», где находятся пациенты, вход и выход осуществляется через специально построенный для этого шлюз.

Огромное внимание уделяется безопасности медицинских работников: мы проводим регулярные инструктажи, несмотря на то, что работаем в таком режиме уже месяц, дезинфекцию помещений. Предусмотрены масочный режим и постоянное использование санитайзеров. Вирус высококонтагиозный, поэтому эпидбезопасность очень важна.

Валерий Вечорко

Нехватка врачей периодически ощущается, но департамент здравоохранения всячески помогает нам в этом вопросе. К поддержке также активно подключаются общественные и благотворительные организации.

Конечно же, мы не забываем и о пациентах, нуждающихся в экстренной помощи. До пандемии мы были многопрофильной больницей, которая пролечивала до 90 000 больных в год. Наши хирурги как делали, так и продолжают делать операции, только теперь проводят их в СИЗах (средствах индивидуальной защиты — FP).

— Где и как сейчас можно сделать тест на COVID?

— Просто так тест делать не имеет смысла. Он необходим только тогда, когда есть признаки заболевания — сухой кашель, температура, затрудненное дыхание. В этом случае пациент обращается в амбулаторную службу или в скорую помощь в зависимости от тяжести состояния. Мазок из носоглотки возьмут либо при визите врача на дом, либо в приемном отделении больницы при госпитализации.

— Что делать человеку при положительном тесте на коронавирусную инфекцию? В каком случае необходим стационар, а когда лучше остаться дома?

— Это может определить только врач. Ни в коем случае не надо брать на себя ответственность за это решение. Существуют определенные критерии, ориентируясь на которые, врач решает оставить пациента дома или госпитализировать в стационар. Главными критериями являются результат компьютерной томографии и уровень насыщения крови кислородом — сатурация.

— Какая статистика по легким и тяжелым больным, по возрастным группам?

— Неутешительная, прямо скажу. Пациентов меньше не становится, количество реанимационных больных стабильно растет, свыше половины из них лежит на ИВЛ. Более того, состав пациентов претерпел изменения — стало больше молодых. Мы уже видим не только сорокалетних, но и тридцатилетних у себя в больнице.

— Многие врачи публикуют в соцсетях посты, которые напоминают сводки с передовой. Вы считаете это хорошей идеей или это только подогревает панику среди населения?

— Я считаю, что мы слишком мягко говорим о том, что происходит. Вопрос не в панике, а в настороженности пациентов. Речь же идет о профилактике заболеваний, и это помогает. Коронавирусная инфекция — заболевание новое, коварное, с тяжелым течением. Очень контагиозное. И сейчас как никогда важно, чтобы люди знали о нем как можно больше и слышали о его опасности чаще.

— Набирает обороты волонтерское движение помощи врачам, которые при огромном наплыве больных с COVID практически живут на работе. В чем больница по-настоящему нуждается? Как лучше и эффективнее организовать эту помощь?

— Да, действительно сейчас помогают все: и волонтеры, и простые граждане, и бизнес. Неоценима помощь департамента здравоохранения и правительства Москвы. Слова «нет» или «невозможно» я не слышал с момента перепрофилирования стационара. Средств индивидуальной защиты более чем достаточно, медицинской техники и препаратов тоже. Людей бы побольше, да и то потому, что прирост пациентов постоянно идет. Начинали мы с 1350 коек, а теперь у нас их уже 1610, и это не предел. На территории строятся временные строения, способные вместить еще около 300 пациентов. Ведь пик заболеваемости не пройден.

— Назовите главные заблуждения о коронавирусной инфекции. Например, приходилось слышать, что лечить ее надо имбирем и лимоном, что раз заразился — умрешь или без легких останешься.

— У всех заболевание протекает по-разному. Конечно, молодой здоровый организм переносит его легче, иногда даже бессимптомно. Но пациенты с сопутствующими заболеваниями, старшего возраста или с сочетанными патологиями — основная группа риска. Их организм, как правило, тяжело переносит вирусную атаку. Главное — не запускать болезнь, не заниматься самолечением. Появились признаки ОРВИ — сразу обращайтесь к врачу. Вызывайте на дом участкового врача или скорую помощь, если есть высокая температура и дыхательная недостаточность. Вас немедленно отвезут в КТ-центр, а по результатам томографии уже либо отправят домой, на амбулаторное лечение, либо госпитализируют в стационар.

— Как людей лечат, если лечения нет? И есть ли проблески в этом направлении? Правду ли говорят, что лекарства от других заболеваний эффективны при COVID?

— Почему же нет. Есть протоколы лечения, рекомендованные департаментом и Министерством здравоохранения. Есть мировой опыт тех стран, которые уже прошли этот путь. Есть наши клинические наблюдения. Нет универсальных рецептов, подходящих для всех и даже для большинства больных, все индивидуально. Мы обязательно используем противовирусную и антибактериальную терапию, антитромботическую терапию, при необходимости даем кислород.

— Ваши прогнозы о развитии пандемии в Москве. Когда мы пройдем пик заболеваемости или мы уже вышли на плато?

— Очень актуальный вопрос... Боюсь, что пик мы увидим как раз через неделю после первых теплых майских дней, если по-прежнему не будем соблюдать режим изоляции. Поэтому призываю всех — сидите дома, общайтесь в кругу своей семьи, соблюдайте необходимые гигиенические мероприятия в данных условиях. Не занимайтесь самолечением, тогда мы избежим печальных последствий для многих и быстрее выйдем на плато.