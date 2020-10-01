«Бриллиантовый клуб» в поисках технологий здоровья

Пригвоздить к столбу у нас бывает легче, чем докопаться до сути. Однако сильным людям такой подход не близок. Председатель совета директоров группы компаний «ТЭН», бизнесмен Руслан Гутнов подает в суд на издания, которые сделали его «зятем Бирюкова». Об этом и не только он рассказал в эксклюзивном интервью Елене Ищеевой, впервые за долгое время нарушив обет молчания.

В «Зените» назначены заместители предправления, в ВТБ — начальник управления, в Альфа-Банке — руководитель брокерского бизнеса. Назначения прошли в инвестбанковском подразделении БКС, страховых компаниях «СберCтрахование» и «Согласие».

Найти свою клинику и своего врача — это целое искусство, и похоже, деловые дамы озаботились этой темой основательно, в чем я оказала им содействие.

Найти свою клинику и своего врача — это целое искусство, и похоже, деловые дамы озаботились этой темой основательно, в чем я оказала им содействие.

Хочу, чтобы мои подруги были красивыми! Поэтому, если рекомендую, то исключительно те услуги, что опробовала лично.

Однажды потребовалось большое стоматологическое вмешательство, чтобы поспорить с природой и сделать так, дабы и в пир, и в мир, и в добрые люди. Обратившись в ряд известных столичных клиник, я столкнулась не только с заоблачными ценниками, но и с расплывчатыми формулировками врачей. В их глазах читались нерешительность и страх.

Меня, конечно, узнавали в лицо и боялись идти на глобальное вмешательство в силу разных причин. Прямо об этом врачи не говорили, но отсутствие четкости, ясной дорожной карты лечения меня по-настоящему настораживало, а своей интуиции я привыкла доверять. Что делать? Пришлось банально искать альтернативу в Интернете, там я и нашла адрес клиники Марины Колесниченко BeautyLine.

Пришла просто с улицы по записи на консультацию, да так и осталась — случилось родство душ, подходов, смелости. Мне обеспечили в кратчайшие сроки профессиональный подход и голливудский уровень эстетики. Я осталась под большим впечатлением и стала постоянным клиентом бренда.

Марина Колесниченко

Марина, как истинный врач, безотказна! В этом сполна смогли убедиться мои подруги из БК, которых мы пригласили на открытие нового филиала медцентра на Люсиновской. Экскурсия по клинике и подробный рассказ о последних достижениях в области лазерной стоматологии переросли в живые консультации по вопросам здоровья.

Дамы выстроились в очередь, и почти до полуночи Марина лично осматривала и консультировала каждую... Сама! Владея крутым брендом и руководя большим количеством персонала. «Зачем?» — был мой вопрос в лоб.

«Я с детства мечтала стать стоматологом, с восьми лет. Но в Ростове-на-Дону, откуда я родом, не было стоматологического института, пришлось ехать в Москву. Мне нравится, когда люди забывают про боль и начинают улыбаться. На всю жизнь запомнила, как изменился мой дедушка, когда врачи поставили ему зубные протезы. Видно, в тот момент моя судьба и определилась».

Я, конечно, могу вас сейчас засыпать названиями новейших методик и аппаратов, которыми поразил нас многопрофильный медицинский центр, но не стану. Все же инициативу познания должен демонстрировать человек сам, если он хочет лечиться. Просто своим рассказом я дала вектор мысли и обозначила подход, ведь при всех инновациях во главе угла всегда стоит человек — хозяин — личность.

Упомяну лишь, что в крыле косметологии и процедур по уходу за телом мы провели более часа. Да, BeautyLine сегодня — это не только стоматология, успешный бизнес всегда обречен на рост. Что верному клиенту только на благо!